F.Bahçe asla pes etmez – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    F.Bahçe asla pes etmez

    F.Bahçe asla pes etmez

    forvet, kalan 7 maçı kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini söyledi ve ekledi: F.Bahçe asla pes etmez. Hedefe ulaşmak kolay değil ama çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz

    F.bahçeli futbolcu Roberto , Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya sebebiyle 'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi ile birlikte korta çıkıp tenis oynadı. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan golcü, 'de kalan 7 maçı da kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan , "Eğer bir olasılık varsa sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Gerekeni yapacağız
    Kalan 7 karşılaşmada 21 puan hedeflediklerini aktaran 32 yaşındaki forvet, "Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

    EN STRESLi ÇIKIYORUM MAÇIMA
    ile tenis oynadığı tenis maçı öncesi "Beni en fazla strese sokan maça şimdi çıkacağım" diyen Soldado, daha önce de tenis oynadığını söyledi. Sarı-lacivertyi yıldız, Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası'nda yer almaktan çok mutlu olduğunu da kaydedip "Bu önemli günün farkındayım. Çok çalışacak lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşımız (Burak Erdoğan) var. Onun çabasını görmek bizim için mutluluk verici" ifadesini kullandı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:53
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