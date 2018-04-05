F.Bahçe asla pes etmez

F.bahçeli futbolcu Roberto Soldado, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Türkiye'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan ile birlikte korta çıkıp tenis oynadı. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan İspanyol golcü, Süper Lig'de kalan 7 maçı da kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Soldado, "Eğer bir olasılık varsa sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gerekeni yapacağız

Kalan 7 karşılaşmada 21 puan hedeflediklerini aktaran 32 yaşındaki forvet, "Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.



EN STRESLi ÇIKIYORUM MAÇIMA

Burak Erdoğan ile tenis oynadığı tenis maçı öncesi "Beni en fazla strese sokan maça şimdi çıkacağım" diyen Soldado, daha önce de tenis oynadığını söyledi. Sarı-lacivertyi yıldız, Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası'nda yer almaktan çok mutlu olduğunu da kaydedip "Bu önemli günün farkındayım. Çok çalışacak lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşımız (Burak Erdoğan) var. Onun çabasını görmek bizim için mutluluk verici" ifadesini kullandı.