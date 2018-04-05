F.Bahçe asla pes etmez
İspanyol forvet, kalan 7 maçı kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini söyledi ve ekledi: F.Bahçe asla pes etmez. Hedefe ulaşmak kolay değil ama çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz
F.bahçeli futbolcu Roberto Soldado, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Türkiye'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan ile birlikte korta çıkıp tenis oynadı. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan İspanyol golcü, Süper Lig'de kalan 7 maçı da kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Soldado, "Eğer bir olasılık varsa sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Gerekeni yapacağız
Kalan 7 karşılaşmada 21 puan hedeflediklerini aktaran 32 yaşındaki forvet, "Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.
EN STRESLi ÇIKIYORUM MAÇIMA
Burak Erdoğan ile tenis oynadığı tenis maçı öncesi "Beni en fazla strese sokan maça şimdi çıkacağım" diyen Soldado, daha önce de tenis oynadığını söyledi. Sarı-lacivertyi yıldız, Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası'nda yer almaktan çok mutlu olduğunu da kaydedip "Bu önemli günün farkındayım. Çok çalışacak lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşımız (Burak Erdoğan) var. Onun çabasını görmek bizim için mutluluk verici" ifadesini kullandı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:53
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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