Bu oyun işi değiştirir – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Bu oyun işi değiştirir

    Bu oyun işi değiştirir

    , karşısındaki futbolu sürdürmeleri halinde hedefe ulaşacaklarını söyledi

    F.Bahçe'de maçında sergilenen takım oyunu ve farklı galibiyet, şampiyonluk için umutları yeniden yeşertti. , öğrencilerini tebrik ederken, bu şekilde 90 dakika takım disiplininden kopmadan oynamaya devam ettikleri sürece hedeflerine ulaşmamaları için bir neden olmadığını ifade etti. Zirvedeki rakipleri arasında kalan 7 maçın tamamını kazanmaya en yakın ekibin kendileri olduğuna dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Bunu başarırsak çok şey değişir. Zira rakiplerimiz hem birbirleriyle oynayacak hem de fikstürleri bize göre daha zorlu. 'u da yenip, olacakları görelim" dediği ifade edildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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