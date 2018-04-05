Alex'ten Metin Oktay ziyareti
Altınordu'nun 6-8 Nisan tarihleri arasında organize ettiği U12 İzmir Cup'ın başlama vuruşunu yapmak için bugün İzmir'e gelen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti.
Brezilyalı yıldız, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Metin Oktay'ın heykeli önünde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la birlikte poz verdi. Alex, İzmir temsilcisinin Selçuk ve Kuşadası'ndaki tesislerini de gezdi.
?Altınordulu gençlerle tanışan, idari ve teknik kadro ile sohbet eden Alex, daha sonra başkan Özkan'la kısa süre ayak tenisi oynadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alex de Souza, tüm sahaları tek tek incelerken, kurulan sistem hakkında da kapsamlı bilgiler alıp bol bol fotoğraf çektirdi.
Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Alex futbolculuğu, aile yapısı ve kişiliğiyle tam bir örnek. Gençlerimizin Alex'i tanımasını kariyer planlarını onun gibi yapmasını arzu ediyorum" dedi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:18
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
Kartal NE gerek var bu işlere şu zamanda
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 9
Yorum
aynalı tahir uyurken bırakıyormudur acaba o kalemi elinden.Görende hoca sanacak
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
veysel galatasaray maçı öncesi gomis iyi gölcü takımımda görmek isteri derseniz çokmu tartışmamız lazım
Alex'ten Metin Oktay ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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