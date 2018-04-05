Alex'ten Metin Oktay ziyareti – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Alex'ten ziyareti

    Alex'ten Metin Oktay ziyareti

    Altınordu'nun 6-8 Nisan tarihleri arasında organize ettiği U12 'ın başlama vuruşunu yapmak için bugün 'e gelen 'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, kulübün Torbalı'daki Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

    Brezilyalı yıldız, ve Türk futbolunun efsane oyuncularından 'ın heykeli önünde Altınordu Başkanı 'la birlikte poz verdi. Alex, temsilcisinin Selçuk ve Kuşadası'ndaki tesislerini de gezdi.

    ?Altınordulu gençlerle tanışan, idari ve teknik kadro ile sohbet eden Alex, daha sonra başkan Özkan'la kısa süre ayak tenisi oynadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alex de Souza, tüm sahaları tek tek incelerken, kurulan sistem hakkında da kapsamlı bilgiler alıp bol bol fotoğraf çektirdi.

    Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Alex futbolculuğu, aile yapısı ve kişiliğiyle tam bir örnek. Gençlerimizin Alex'i tanımasını kariyer planlarını onun gibi yapmasını arzu ediyorum" dedi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:18
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