Alex'ten Metin Oktay ziyareti

Brezilyalı yıldız, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Metin Oktay'ın heykeli önünde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la birlikte poz verdi. Alex, İzmir temsilcisinin Selçuk ve Kuşadası'ndaki tesislerini de gezdi.



?Altınordulu gençlerle tanışan, idari ve teknik kadro ile sohbet eden Alex, daha sonra başkan Özkan'la kısa süre ayak tenisi oynadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alex de Souza, tüm sahaları tek tek incelerken, kurulan sistem hakkında da kapsamlı bilgiler alıp bol bol fotoğraf çektirdi.



Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Alex futbolculuğu, aile yapısı ve kişiliğiyle tam bir örnek. Gençlerimizin Alex'i tanımasını kariyer planlarını onun gibi yapmasını arzu ediyorum" dedi.