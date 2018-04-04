1 gün izni kaptılar – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    1 gün izni kaptılar

    1 gün izni kaptılar

    Haftayı galibiyetiyle kapatan F.Bahçe'de teknik heyet futbolculara bir gün izin verdi.

    Haftayı galibiyetiyle kapatan F.Bahçe'de teknik heyet futbolculara bir gün izin verdi. 8 Nisan'da 'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarına yarın başlaşacak. 'daki idman teknik direktör gözetiminde yapılacak.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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