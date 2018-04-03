Ekici yeniden kulübeye döndü – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Ekici yeniden kulübeye döndü

    Ekici yeniden kulübeye döndü
    son derbisi onbirinde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, 'yi kulübeye çekerken yerine Aatıf'a şans verdi. Valbuena, Alper ve Fernandao'nun yanı sıra sakatlığı geçen İsmail yedek soyundu. ise maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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