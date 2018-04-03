Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımı Kayseri deplasmanında yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.



Aatıf'ın farkı 2'ye çıkardığı golün ardından Aziz Yıldırım'ın keyfi yerine geldi. Aatıf, rakip kaleciyi çok uzak mesafeden avladı.

Bu golün ardından Başkan Aziz Yıldırım, objektiflere yansıdı. Gole çok sevinen Yıldırım, etrafına gülücükler saçtı.