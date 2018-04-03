Aziz Yıldırım'ın yüzünü güldüren gol – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'ın yüzünü güldüren gol

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'ın yüzünü güldüren gol

    Başkanı , Aatıf'ın 'a attığı golden sonra objektiflere bu şekilde yansıdı.

    , 'in 27. haftasında 'a konuk oldu. Başkan , sarı-lacivertli takımı Kayseri deplasmanında yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

    Aatıf'ın farkı 2'ye çıkardığı golün ardından 'ın keyfi yerine geldi. Aatıf, rakip kaleciyi çok uzak mesafeden avladı.

    Bu golün ardından Başkan Aziz Yıldırım, objektiflere yansıdı. Gole çok sevinen Yıldırım, etrafına gülücükler saçtı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:07
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