Kocaman: “Bu galibiyetin bize katkısı olacak”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Bu galibiyetin bize katkısı olacak” dedi.
"Bu galibiyetin bize katkısı olacak"
Kocaman, "Maçın sonunda şunları çok net söylemek mümkün; bizim beklediğimizin çok üstünde bir skorla ve beklediğimizden rahat bir maç oynadık. Maçın başında bulduğumuz ilk pozisyonda skoru bulmamız, ardından Aatif'ın golüyle iki farkı yakalamamız psikolojik olarak sahada bizi rahatlatan en önemli faktör oldu. Şu anda şampiyonluk için kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremizin olduğu gözükmüyor. Galatasaray sahasında Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacak. Kalan 7 maçın 2 tanesinde rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
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Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
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Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
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Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
Kocaman: “Bu galibiyetin bize katkısı olacak” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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