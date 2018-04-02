F.Bahçe'den tarihi karar!
Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların motivasyonunu en üst düzeyde tutabilmek için yeni bir prim sistemi getirdi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:52
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Necip ve Medel göreve
Toplam 1
Yorum
Kartalım Sahamızda döküldük resmen varmı böyle birşey ya. Artık oyun tarzımız mide bulandırıcı geliyor. Bu takımın sinerjisini bozdular toparlanamaz.
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Çebi: Şansımız hepsinden çok
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Haklısın hakemler ve federasyon sizden yana daha ne olsun değil mi.
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Burak Yılmaz isyanı!
Toplam 3
Yorum
tutkun61 trabzondan Kimsenin burak yılmazı gs ye gol atmamak istediği şeklinde düşündüğnü sannetmiyorum
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