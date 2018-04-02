F.Bahçe'den tarihi karar! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe'den tarihi karar!

    F.Bahçe'den tarihi karar!

    Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların motivasyonunu en üst düzeyde tutabilmek için yeni bir prim sistemi getirdi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:52
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