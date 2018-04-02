Boris Rapaic, babasının izinde – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    , babasının izinde

    <a href="/index/boris-rapaic?id=3b677218-53df-4deb-a848-7854db87f6f8" class="" rel="tag">Boris Rapaic</a>, babasının izinde

    'nin unutulmaz oyuncularından Milan Rapaic'in oğlu , sarı-lacivertlilerin A takımında forma giyerek büyük başarılar elde etmek istediğini kaydetti.

    21 yaş altı futbol takımında forma giyen Boris, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından dergisine açıklamalarda bulundu.

    Sarı-lacivertliler için var gücüyle mücadele ettiğini anlatan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, "'de oynamak, çubuklu formayı giymek çok büyük bir onur ve gururdur. Bu formayı sırtınıza geçirdiğiniz andan itibaren bunu hissedebiliyorsunuz. Bu forma için var gücümle mücadele etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

    Büyük başarılar kazanmayı hedeflediklerini anlatan Boris, "Kariyerimle ilgili büyük beklentilerim var ama bir sonraki adım olarak Fenerbahçe'de A takıma yükselmek istiyorum. Hırvatistan'da bana esprili bir şekilde, 'Babanın yarısı kadar olursan zaten efsane olursun.' diyorlar. Ben de en azından babamın yarısı kadar olmaya çalışıyorum. İnşallah burada A takıma yükselip, büyük başarılar kazanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:57
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