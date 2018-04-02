Boris Rapaic, babasının izinde
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, sarı-lacivertlilerin A takımında forma giyerek büyük başarılar elde etmek istediğini kaydetti.
21 yaş altı futbol takımında forma giyen Boris, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisine açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertliler için var gücüyle mücadele ettiğini anlatan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, "Fenerbahçe'de oynamak, çubuklu formayı giymek çok büyük bir onur ve gururdur. Bu formayı sırtınıza geçirdiğiniz andan itibaren bunu hissedebiliyorsunuz. Bu forma için var gücümle mücadele etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Büyük başarılar kazanmayı hedeflediklerini anlatan Boris, "Kariyerimle ilgili büyük beklentilerim var ama bir sonraki adım olarak Fenerbahçe'de A takıma yükselmek istiyorum. Hırvatistan'da bana esprili bir şekilde, 'Babanın yarısı kadar olursan zaten efsane olursun.' diyorlar. Ben de en azından babamın yarısı kadar olmaya çalışıyorum. İnşallah burada A takıma yükselip, büyük başarılar kazanacağım." değerlendirmesinde bulundu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:57
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 9
Yorum
MEHMET SENDE Bİ BJK YADA GS Lİ OLARAK BAYA SEVİNECEKSİN.. İŞİNİZE GELİYOR DEMİ...
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 8
Yorum
misafir 51 metreden gol yiyen kaleci gibi olasın sen de burak..g.saraylı arkadaşlarını üzmemek için hep ofsaytta kalmandan illallah dedik.
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ SEN GALİBA SON ZAMANLARDA CENKİ İZLEMEDİN EVERTON DA BOŞ KONUŞUYORSUN ! SENİN BİLMEDİĞİNİ EVERTON TARAFTARI BİLİYOR !
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