Umar, Fener’e transfer olsun – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Umar, Fener’e transfer olsun

    Umar, Fener’e transfer olsun
    Gazişehir Gaziantep'in golcüsü Pierre Webo, eski takımı Fenerbahçe'yle ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Kamerunlu forvet oyunçusu, "Fenerbahçe'nin başarısı için dua ediyorum" derken, Osmanlıspor'lu Aminu Umar'ın sarı-lacivertlilere transfer olmasını istedi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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