F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , dün Çırağan Sarayı 'nda düzenlediği basın toplantısıyla, hazirandaki kongrede başkanlık için yeniden aday olduğunu resmen açıkladı.'3 Temmuz" vurgusu ile hazırlanan videonun ardından kürsüye çıkıp konuşan başkan Yıldırım, tarihe yeni bir not düşmek üzere toplanıldığını ve 20 yıl önceki heyecanından daha fazla heyecanlı olduğunu kaydetti. Yıldırım, "yeniden birliktelik" çağrısı yaptı; ardından sözlerini şöyle sürdürdü:"Yönetime geldiğimizde ilk olarak büyük Fenerbahçe'mizin en büyük kazanımı olan taraftarımızı düşünerek gerekli ekonomik tedbirleri aldıktan sonra tesisleşme hamlesine başladık.Bu öyle bir hamleydi ki ezeli rakiplerimizin taraftarlarını da etkiledi. Böylece diğer takımlara da yol gösterdik.Dünyaca ünlü futbolcuların transferleriyle tüm gözlerin Fenerbahçe'ye çevrilmesini sağladık.Sportif anlamda da son yıllarda hegemonya kurmuş ezeli rakiplerimizin bu düzenine büyük bir özveri ve 'Efsane Geri Döndü' söylemiyle ilk olarak 2000-2001 şampiyonluğuyla son verdik. Ardından bu dönemi 2004 ve 2005 yıllarında elde ettiğimiz şampiyonluklar takip etti. Denizli 'de son hafta çok tartışmalı şartlarda kaybettiğimiz şampiyonluk... Ardından 100'üncü yıl şampiyonluğumuz ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğimiz Çeyrek Final başarılarıyla yatırımlarımızın meyvesini Avrupa'da da almaya başlıyorduk.'Aman yeniden şampiyon olmasın' münasahasıyla 2010'da son haftada tıpkı Denizli'de olduğu gibi şampiyonluğu kaybetmemiz sağlandı.Hemen ertesi sezon şampiyonluğu tekrar kazandık.Tarihimizin en güçlü döneminde hain kumpas ile karşı karşıya geldik. Amaç, Atatürk'ün Cumhuriyeti ile birlikte Fenerbahçe'yi de ele geçirmekti.Onlar zannettiler ki Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır. Hayır yanıldılar. Bu noktada kendi tuzaklarına takıldılar. Bilmiyorlar ki 'Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır' değildi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'den ibaretti.Biz orada geri adım atsaydık, bugün Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin olmayacaktı.UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak, dik durmaya devam ederek 2013 yılında yeniden lig şampiyonluğunu kazandık. Ayrıca Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı 2'şer kez müzemize götürdük.Masa tenisi takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Basketbolda Euroleague şampiyonu olduk. Ramil'in dünya şampiyonluğu ile gurur duyduk.

ASLOLAN F.BAHÇE

Aziz Yıldırım bunları neden mi anlattı? Çünkü Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir.Yeniden birliktelik için 'Ruhumuz Bir Olsun' diyerek onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurunuzda ilan ediyorum.Unutmayın, 'Aslolan Fenerbahçe'dir."Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı toplantıyı, haksız rekabete yer vermemek adınatalimatı verdi.bu talimat üzerine'daki basın toplantısından canlı yayın yapmadı. Yıldırım'ın, kulüp televizyonununözellikle istediği öğrenildi.