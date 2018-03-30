Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları

"Bugün seçildiğim ilk gündem daha çok heyecanlıyım"

"Göreve geldikten sonra yaptığımız ilk hamle taraftarımıza layık bir stat yapmak oldu. Yaptığımız modern tesisleşme hamlesi ile diğer takımlara da örnek olduk."

"Fenerbahçe Türkiye'dir diyerek marka haline getirmek, dünyaca ünlü oyuncuların transferleriyle tüm gözlerin Fenerbahçe'ye çevrilmesini sağladık. Ezeli rakiplerimizin hegemonyasını 'Efsane geri döndü' söylemiyle 2000-2001 sezonu şampiyonluğuyla son verdik."

"Ekonomik ve sportif yönden başarılı olan Fenerbahçe, tarihinin en iyi döneminde hain kumpas ile karşı karşıya kaldı."

"Bilmiyorlardı ki Fenerbahçe, Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir!"

"Savcı, 'Eklemek istediğin bir şey var mı?' dediğinde "Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" diyerek camianın yüzünü yere düşürmedim ve dimdik durdum. Geri adım atsaydım Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin olmayacaktı."

"Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir! Onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurlarında ilan ediyorum! Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir!"