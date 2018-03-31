Çocuklar renk kattı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Çocuklar renk kattı

    Çocuklar renk kattı
    F.Bahçe, maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmanın sonunda maçın taktiğinin denendiği çift kale oynandı. Antrenmanı, 'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri de izledi. Öğrenciler, takımla fotoğraf çektirdi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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