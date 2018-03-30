Yıldırım'ın 'Mega projesini' açıklıyoruz

'MEGA PROJE' MÜJDESİ

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı açıkladığı toplantıya katılan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın 'Mega projesi' olduğun açıkladı ve şunları söyledi: "Mega bir projesi var ve o Türkiye'yle ilgili bir proje. Bütün illeri kapsayan bir proje. Aziz Yıldırım o projeyle ilgili açıklama yapacak ileriki günlerde. Biz çok uzun süredir çalışıyoruz, uygun insanların da bu projeye katkı sağlayabilmesi için bir bekleme süremiz oldu"

'MEGA PROJE' ALTYAPIDA DEVRİM

Mosturoğlu'nun müjdesini verdiği 'Mega projenin' ise altyapıyla ilgili olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın kulübün geleceğini düşünerek yıldız oyuncu transferi yerine altyapıdan gelecek oyuncularla başarı hedeflediği ve Türkiye'yi kapsayacak bu proje için de dünyaca ünlü bir Hollandalı isimle anlaşmaya vardığı belirtildi.

İŞTE OLASI 'HOLLANDALILAR'

Bu proje için adı öne çıkan isimler arasında ise şu anda Kuzey Kore'de olan Guus Hiddink ve daha önce teknik direktörlük kariyerini bitiren fakat altyapıya sıcak bakan Louis van Gaal isimleri öne çıkıyor.



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