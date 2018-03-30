Yıldırım'ın 'Mega projesini' açıklıyoruz – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Yıldırım'ın 'Mega projesini' açıklıyoruz

    Yıldırım'ın 'Mega projesini' açıklıyoruz

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , bugün Çırağan Saray'ında yaptığı açıklamayla Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine resmen aday olduğunu açıkladı. Bu toplantı sırasında Asbaşkan 'nun yaptığı 'Mega proje' açıklaması ise merak konusu oldu. Gündem yararatan 'Mega proje'nin ise altyapıyla ilgili olduğu ortaya çıktı...

    'MEGA PROJE' MÜJDESİ
    'ın başkanlığı açıkladığı toplantıya katılan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın 'Mega projesi' olduğun açıkladı ve şunları söyledi: "Mega bir projesi var ve o Türkiye'yle ilgili bir proje. Bütün illeri kapsayan bir proje. Aziz Yıldırım o projeyle ilgili açıklama yapacak ileriki günlerde. Biz çok uzun süredir çalışıyoruz, uygun insanların da bu projeye katkı sağlayabilmesi için bir bekleme süremiz oldu"

    'MEGA PROJE' ALTYAPIDA DEVRİM
    Mosturoğlu'nun müjdesini verdiği 'Mega projenin' ise altyapıyla ilgili olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın kulübün geleceğini düşünerek yıldız oyuncu transferi yerine altyapıdan gelecek oyuncularla başarı hedeflediği ve Türkiye'yi kapsayacak bu proje için de dünyaca ünlü bir Hollandalı isimle anlaşmaya vardığı belirtildi.

    İŞTE OLASI 'HOLLANDALILAR'
    Bu proje için adı öne çıkan isimler arasında ise şu anda Kuzey Kore'de olan ve daha önce teknik direktörlük kariyerini bitiren fakat altyapıya sıcak bakan isimleri öne çıkıyor.

    Fotomac.com.tr

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:14
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