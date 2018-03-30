Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!

Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak kritik kongre öncesinde Başkan Aziz Yıldırım Çırağan Sarayı'nda göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.



Aziz Yıldırım, adaylığını sadece basın mensuplarının değil kongre üyelerinin de önünde açıkladı. Bu organizasyon özel davetlilerden oluşan yaklaşık 400 kongre üyesinin de katıldı. Öte yandan Yıldırım'ın kongredeki seçimde kullanacağı sloganda belli oldu.

Aziz Yıldırım kongre seçiminde "Ruhumuz Bir" sloganını kullanacak.