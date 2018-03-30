Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'ın sloganı belli oldu!

    Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!

    Başkanı 'ın, ile yarışacağı kongredeki sloganı belli oldu.

    'de 3 Haziran'da yapılacak kritik kongre öncesinde Başkan 'nda göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.

    Aziz Yıldırım, adaylığını sadece basın mensuplarının değil kongre üyelerinin de önünde açıkladı. Bu organizasyon özel davetlilerden oluşan yaklaşık 400 kongre üyesinin de katıldı. Öte yandan Yıldırım'ın kongredeki seçimde kullanacağı sloganda belli oldu.

    Aziz Yıldırım kongre seçiminde "Ruhumuz Bir" sloganını kullanacak.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:28
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