Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç ile yarışacağı kongredeki seçim sloganı belli oldu.
Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak kritik kongre öncesinde Başkan Aziz Yıldırım Çırağan Sarayı'nda göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.
Aziz Yıldırım, adaylığını sadece basın mensuplarının değil kongre üyelerinin de önünde açıkladı. Bu organizasyon özel davetlilerden oluşan yaklaşık 400 kongre üyesinin de katıldı. Öte yandan Yıldırım'ın kongredeki seçimde kullanacağı sloganda belli oldu.
Aziz Yıldırım kongre seçiminde "Ruhumuz Bir" sloganını kullanacak.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:28
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Kilit isim Sosa
Toplam 7
Yorum
Vefasizlar Bu ts once bjk macinda nasil yattigini aciklasin.gs nin basinda artik uyuz td yok..tum derbileri alir gs, ts da kotu son bekliyor samiyende
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Dönüş tarihi netleşti
Toplam 1
Yorum
OSMAN DÖNSE NOLACAK İŞ İŞTEN GEÇTİ KINA YAKSIN AZİZ
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Aziz Yıldırım resmen açıkladı
Toplam 7
Yorum
ÇELİK VALLA FB GİTTİ G.S VE BJK BAYRAM YAPIYODUR ŞİMDİ FB ŞAMPİYONLUK YÜZÜ GÖREMEZ
Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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