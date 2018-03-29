"Siz kazanırsınız" – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "Siz kazanırsınız"

    "Siz kazanırsınız"

    Tecrübeli hoca, “Ligde kalan maçlarımızı alalım. Şampiyonluk gelirse müthiş bir şey olur. Olamazsak da siz kazanırsınız” diyerek oyuncuları motive ediyor

    'de şampiyon olabilmek için artık hata şansı kalmayan , 8'de 8 yapmaya endekslendi... Teknik direktör , oyunculara bu hedefe ulaşmanın kendilerinin de yararına olacağını hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcının, "Kalan 8 maçımızı da alalım. Eğer şampiyonluğa ulaşırsak bu müthiş bir başarı olur. Olamazsak bile siz kazanırsınız. Takımda kalmak için eliniz güçlenir" dediği öğrenildi.

    TERSİ OLURSA BİRÇOK KİŞİ GİDER
    İlk adımı Kayserispor deplasmanında atmaları gerektiğini de vurgulayan , aksi bir durumun ise kimse için iyi olmayacağı uyarısında bulundu. Puan kayıplarının devam etmesi ve şampiyonluğun kaçması halinde gelecek sezon kadroda geniş bir revizyon yapılmasının kaçınılmaz hale geleceğini kaydeden sarı-lacivertli hoca, bunun da birçok oyuncu ile yolların ayrılması demek olduğunu dile getirdi.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Siz kazanırsınız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN