Süper Lig'de şampiyon olabilmek için artık hata şansı kalmayan Fenerbahçe, 8'de 8 yapmaya endekslendi... Teknik direktör Aykut Kocaman, oyunculara bu hedefe ulaşmanın kendilerinin de yararına olacağını hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcının, "Kalan 8 maçımızı da alalım. Eğer şampiyonluğa ulaşırsak bu müthiş bir başarı olur. Olamazsak bile siz kazanırsınız. Takımda kalmak için eliniz güçlenir" dediği öğrenildi.

TERSİ OLURSA BİRÇOK KİŞİ GİDER

İlk adımı Kayserispor deplasmanında atmaları gerektiğini de vurgulayan Aykut Kocaman, aksi bir durumun ise kimse için iyi olmayacağı uyarısında bulundu. Puan kayıplarının devam etmesi ve şampiyonluğun kaçması halinde gelecek sezon kadroda geniş bir revizyon yapılmasının kaçınılmaz hale geleceğini kaydeden sarı-lacivertli hoca, bunun da birçok oyuncu ile yolların ayrılması demek olduğunu dile getirdi.