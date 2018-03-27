Süper Lig'den sezon sonu ayrılması muhtemel isimler
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Abdülkadir Ömür'ün talipleri her geçen gün artıyor. Devre arasında birçok menajerin, "İsteyen çok takım var, yetki verin işi bitirelim" tekliflerini elinin tersiyle iten ve sezon sonunu işaret eden yönetimin, yaz aylarında masada bir hayli terlemesi bekleniyor. Düşünülen ücret ise 25 Milyon Euro...
YUSUF YAZICI
Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı uzun süredir takip ediliyor. Mukavelesi 2022'ye kadar uzatılan Yusuf'un yıllık ücreti 250 bin TL'ye çıkartılmıştı. En ciddi taliplerinin Lyon, Monaco ve Porto olduğu iddia ediliyor. Tahmini bonservis 20 Milyon Euro...
BAFETIMBI GOMIS
Galatasaray'da gösterdiği performansla Fransızlar kulüplerinin dikkatini çeken Bafetimbi Gomis'in sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Fransızlar tarafından milli takıma alınması yönünde büyük bir istek olan yıldız golcünün sezon sonu gelebilecek cazip tekliflere göre sarı-kırmızılı takıma yüklü miktarda bir para da kazandırarak ayrılabilir...
CASTILLO
Trabzonspor'da forma şansı azalan Kolombiyalı'nın sezon sonunda gelecek teklfileri değerlendireceği iddia ediliyor. Daha önce teknik heyetle sıkıntılar yaşayan ve problemlerini geçici olarak da olsa çözen Castillo, Avrupa Kupaları'na katılınamaması durumunda rotasını yurt dışına çevirebilir.
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