Süper Lig'den sezon sonu ayrılması muhtemel isimler

OKAY YOKUŞLU

Trabzonspor'un 24 yaşındaki milli yıldızı Okay Yokuşlu, Alman ekiplerinin radarında ve sürekli izleniyor. WBA'dan resmi teklif aldı. 10 Milyon Euro'nun üzerinde teklif gelmesi durumunda Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun ayrılmasına izin verebilir.