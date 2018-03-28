Giuliano'ya sert uyarı!
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman ve kurmayları Giuliano’yu ciddi bir şekilde uyarırken, “Ligin ikinci yarısında senin ön plana çıkman gerekirken performansın çok altlarda. Kendine gel” dediler.
Şampiyonluk yarışındaki şansı pamuk ipliğine bağlı olan Fenerbahçe'de teknik heyet umutları son haftalara kadar taşımak için her şeyi yapıyor... Gazete Habertürk'ün haberine göre; Teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları milli maçlar nedeniyle lige verilen arada elde kalan oyuncuları sürekli olarak kalan zorlu maçlara motive etmeye çalışıyorlar. Bu oyuncuların başında da Giuliano geliyor. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle de takımı taşıyan adam olarak görünen Brezilyalı yıldızın performansı hiç memnun edici değil. Bunun için de Kayserispor maçıyla başlayacak olan kritik maçlar için Samandıra'da önemli bir zirve gerçekleştirildi.
'TAKIMIN EN ÖNEMLİ PARÇASISIN'
Teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları Giuliano ile yaptıkları görüşmede ciddi şekilde oyuncunun dikkatini çekerek, "İkinci yarıda senin ön plana çıkman gerekirken performansın çok altlarda kaldı. Bu takımın en önemli parçalarından birisin. Bunun için kendine gel. Hem milli takıma yeniden seçilmen hem de takımın menfaati için kendini toparlaman çok önemli" dediler.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:00
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"Fatih hoca beni beğeniyor"
Toplam 2
Yorum
hagi10 2 milyona verirlerse gel yasinin yerine
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Orman: En rekabetçi ligi yaşıyoruz
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Kusura bakmayın ama inanmıyoruz. Başakşehir'i yenmiş olsaydınız. Şampiyonluk yüzdemiz 80-90 lara varacakken şuan ise 30-40 larda.1/2
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Linnes garantiledi
Toplam 1
Yorum
Gslı Beyfendi dürüst terbiyeli ahlaklı futbol oynamaya çalışan tam bir kuzeyli..Bize böyle adamlar lazım haydi Elmander Usta...
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