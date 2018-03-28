Giuliano'ya sert uyarı! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'ya sert uyarı!

    Giuliano'ya sert uyarı!

    ’de ve kurmayları ’yu ciddi bir şekilde uyarırken, “Ligin ikinci yarısında senin ön plana çıkman gerekirken performansın çok altlarda. Kendine gel” dediler.

    Şampiyonluk yarışındaki şansı pamuk ipliğine bağlı olan 'de teknik heyet umutları son haftalara kadar taşımak için her şeyi yapıyor... Gazete Habertürk'ün haberine göre; ve kurmayları milli maçlar nedeniyle lige verilen arada elde kalan oyuncuları sürekli olarak kalan zorlu maçlara motive etmeye çalışıyorlar. Bu oyuncuların başında da geliyor. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle de takımı taşıyan adam olarak görünen Brezilyalı yıldızın performansı hiç memnun edici değil. Bunun için de Kayserispor maçıyla başlayacak olan kritik maçlar için Samandıra'da önemli bir zirve gerçekleştirildi.

    'TAKIMIN EN ÖNEMLİ PARÇASISIN'
    Teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları Giuliano ile yaptıkları görüşmede ciddi şekilde oyuncunun dikkatini çekerek, "İkinci yarıda senin ön plana çıkman gerekirken performansın çok altlarda kaldı. Bu takımın en önemli parçalarından birisin. Bunun için kendine gel. Hem milli takıma yeniden seçilmen hem de takımın menfaati için kendini toparlaman çok önemli" dediler.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:00
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