Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe Kulübünden Erdoğan'a teşekkür

    Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

    Fenerbahçe Kulübü, 7103 sayılı " ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması " dolayısıyla 'a teşekkür mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı " ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması "un Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçtiği ve tarafından onaylandığı belirtildi.

    Mesajda, onaylanan bu kanunla, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edileceği, bu tutarların amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabileceği belirtildi.

    Kulübün yayımladığı mesajda, "Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız 'a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen tüm parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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