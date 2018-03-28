Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Çırağan Sarayı'nda saat 10.00'da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım'ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, "Konuşmamızın bir sebebi olacak" dediği konulara da açıklık getirecek
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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