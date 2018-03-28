Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
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    adaylığını açıklıyor!

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> adaylığını açıklıyor!

    Çırağan Sarayı'nda saat 10.00'da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım'ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, "Konuşmamızın bir sebebi olacak" dediği konulara da açıklık getirecek

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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