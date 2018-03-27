Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Evi için yer baktı

Fenerbahçe Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ve Fenerbahçeliler Erzurum Dernek Başkanı Ersin Beyazoğlu, üyeler Cem Çil, Selçuk Bozhalil ve Alparslan Dumlu ile birlikte Erzurum'a gelen Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le makamında görüştü. Asbaşkan Mosturoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra, Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezdi. Tesisleri çok beğendiğini söyleyen Mosturoğlu, daha sonra Fenerbahçe evinin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.



Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımına yapılması planlanan alanı çok beğenen Mosturoğlu, kulübün ülkenin dört bir yanına açmayı planladığı bu evleri, tüm üyelerinin ayağına götürmeyi hedeflediğini söyledi.



Bu evleri taraftarlara hediye etmek amaçlı hayata geçirdiklerini vurgulayan Mosturoğlu, Fenerbahçe evleri ve sosyal tesislerin tek tip planlandığını açıklayarak şunları söyledi:



"Bir milyon üye projesi kapsamında Fenerbahçe Evi'ni yapmayı düşündüğümüz şehirlerden biri de Erzurum. Belediye Başkanı ile görüştük. Çok ilgilendiler, inşallah bu bölgede bir yatırım yapacağız. Palandöken'de hem Türk sporuna, hem de Fenerbahçe'ye hizmet edecek bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarla inceleme yapıyoruz. İnşallah hem Erzurum'a, hem de Fenerbahçe'ye hayırlı bir proje olur. Bir milyon üye projesinde standart bir Fenerbahçe Evi var. Bu ev günübirlik Fenerbahçelilerin ve misafirlerinin ağırlanabileceği, yemek yiyebilecekleri aileleri ve çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri bir yer. Ayrıca tesiste bir basketbol, küçük bir futbol sahası ve bir tenis kortu oluyor. Eğer bu bölgeye yatırım yaparsak, diğer şehirlerde yaptığımız bir Fenerbahçe Evi olacak burada. Her bölgeye bir ev yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra diğer illere yayılacağız. Doğu'da ilk olarak Erzurum'a yapıyoruz."



Mosturoğlu ve beraberindekiler telesiyeje binerek kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'i havadan gezdi.