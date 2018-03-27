Kocaman'dan bir kehanet daha! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Kocaman'dan bir kehanet daha!

    Kocaman'dan bir kehanet daha!

    Ligin ilk yarısında liderle aralarında 8 puan varken "Fark suni" diyerek haklı çıkan Kocaman, gelecek 3 haftada G.Saray, Başakşehir ile Beşiktaş'ın kayıp yaşayacağını ve ellerine fırsat geçeceğini düşünüyor.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:18
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