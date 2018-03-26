RvP seneye emekli – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    seneye emekli

    <a href="/index/rvp?id=7ab7608e-3413-4bc8-905e-1b67e3d0212d" class="" rel="tag">RvP</a> seneye emekli

    Devre  arasında 'den ayrılıp eski kulübü Feyenoord'a transfer olan , çocuklar için hazırlanan bir etkinlikte konuştu.

    Devre arasında 'den ayrılıp eski kulübü Feyenoord'a transfer olan , çocuklar için hazırlanan bir etkinlikte konuştu. Hollandalı yıldız, "Önümüzdeki yaz 35 yaşında olacağım. Normal hayatta çok genç bir yaş ama futbol için biraz yaşlı. Feyenoord benim son takımım olacak" dedi. Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi olan 'nin bu sözleri, "Seneye emekli" diye yorumlandı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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