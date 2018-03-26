Emre Akbaba harekatı – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emre Akbaba harekatı

    Emre Akbaba harekatı

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen sezon bitmeden yaptığı açıklamada transferleri en geç mayıs-haziran aylarında bitireceklerini söylemiş ancak UEFA ile yapılan anlaşma sarı-lacivertli kulübün önüne set çekmişti.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Akbaba harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN