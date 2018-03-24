‘Konuşurken dikkat etmeli’
Başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç’un ‘Özlenen Fenerbahçe’ sloganına yanıt verdi: “Sürekli kongreye giden, stadı, salonu, tesisleri olmayan Fenerbahçe mi özleniyor?”
F.Bahçe Başkanın Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç'un 'Özlenen Fenerbahçe' sloganına yanıt verdi. Yıldırım, bu sloganın iyi düşünülerek hazırlanmış bir slogan olmadığını savunarak, "Özlenen Fenerbahçe 1998'den önceki Fenerbahçe mi?" diye sordu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şu açıklamayı yaptı: "Modern bir stadı, salonu ve tesisleri olmayan Fenerbahçe mi özlenen? Yoksa 6 ayda bir kongreye giden, kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi ve voleybolu ikinci ligde olan bir kulüp mü özlenen? Sadece futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz? Konuşurken dikkat etmeniz lazım."
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şu açıklamayı yaptı: "Modern bir stadı, salonu ve tesisleri olmayan Fenerbahçe mi özlenen? Yoksa 6 ayda bir kongreye giden, kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi ve voleybolu ikinci ligde olan bir kulüp mü özlenen? Sadece futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz? Konuşurken dikkat etmeniz lazım."
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
‘Konuşurken dikkat etmeli’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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