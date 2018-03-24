‘Konuşurken dikkat etmeli’ – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    dikkat etmeli’

    ‘Konuşurken dikkat etmeli’

    Başkan , ’un ‘Özlenen ’ sloganına yanıt verdi: “Sürekli kongreye giden, stadı, salonu, tesisleri olmayan Fenerbahçe mi özleniyor?”

    F.Bahçe Başkanın , başkan adayı 'un 'Özlenen ' sloganına yanıt verdi. Yıldırım, bu sloganın iyi düşünülerek hazırlanmış bir slogan olmadığını savunarak, "Özlenen Fenerbahçe 1998'den önceki Fenerbahçe mi?" diye sordu.

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şu açıklamayı yaptı: "Modern bir stadı, salonu ve tesisleri olmayan Fenerbahçe mi özlenen? Yoksa 6 ayda bir kongreye giden, kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi ve voleybolu ikinci ligde olan bir kulüp mü özlenen? Sadece futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz? dikkat etmeniz lazım."
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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