Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın" – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"

    Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"

    1. Lig takımlarından Boluspor, evinde Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 6-2’lik galibiyetle ayrıldı. Kulüp Başkanı maç sonunda yaptığı açıklamada, stadın dolmamasından üzüntü duyduklarını belirtti. Maçın içinde Fenerbahçeli oyuncu Şener ile Boluspor yardımcı antrenörü Osman Bilik arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak da Çarıkçı, 'Ufak bir problem' ifadelerini kullandı.

    1'inci Lig takımlarından Boluspor'un Spor ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor'un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa'ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.

    BAŞKAN ÇARIKÇI: "BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR"

    Boluspor Başkanı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener'i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi" dedi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN