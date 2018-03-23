Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, evinde Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 6-2’lik galibiyetle ayrıldı. Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı maç sonunda yaptığı açıklamada, stadın dolmamasından üzüntü duyduklarını belirtti. Maçın içinde Fenerbahçeli oyuncu Şener ile Boluspor yardımcı antrenörü Osman Bilik arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak da Çarıkçı, 'Ufak bir problem' ifadelerini kullandı.
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor'un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa'ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.
BAŞKAN ÇARIKÇI: "BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR"
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener'i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:32
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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