F.Bahçe'ye City modeli!

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin karşısında yer alan 220 dönümlük bir arazinin tahsisi için yaptığı müracaata onay verildiği öğrenildi. Ankara'ya giderek temaslarda bulunan Yıldırım'ın, son pürüzleri de çözdüğü, gerekli izni aldığı ve imzaların atıldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, Dereağzı'ndaki altyapı tesislerini buraya taşıyacağı belirtildi.