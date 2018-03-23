F.Bahçe'ye City modeli!
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin karşısında yer alan 220 dönümlük bir arazinin tahsisi için yaptığı müracaata onay verildiği öğrenildi. Ankara'ya giderek temaslarda bulunan Yıldırım'ın, son pürüzleri de çözdüğü, gerekli izni aldığı ve imzaların atıldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, Dereağzı'ndaki altyapı tesislerini buraya taşıyacağı belirtildi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
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