F.Bahçe'ye City modeli! – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'ye City modeli!

    F.Bahçe'ye City modeli!

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin karşısında yer alan 220 dönümlük bir arazinin tahsisi için yaptığı müracaata onay verildiği öğrenildi. Ankara'ya giderek temaslarda bulunan Yıldırım'ın, son pürüzleri de çözdüğü, gerekli izni aldığı ve imzaların atıldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, Dereağzı'ndaki altyapı tesislerini buraya taşıyacağı belirtildi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'ye City modeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN