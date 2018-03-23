Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı sildi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı sildi

    Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı sildi

    Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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