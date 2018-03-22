Ya tamam ya devam maçıydı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    Ya tamam ya devam maçıydı

    Ya tamam ya devam maçıydı
    F.Bahçe eski başkanı , derbide puan kaybedilmesinin şampiyonluğu zora soktuğunu söyledi. Şen, "G.Saray maçı önemliydi. Ya tamam ya devam maçıydı bizim için. Alex'in maçtan önce gelmesi ise anlamsızdı. Bu kulüp Alex'ten iyi futbolcular gördü. Önce F.Bahçe'nin büyüklüğü. Futbolcununki daha sonra" dedi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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