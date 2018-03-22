Kaleyi göremesinler

İlk yarıda seri yakaladıkları dönemde rakiplerine ‘az pozisyon vererek’ başarılı olduklarını hatırlatan Aykut Kocaman, “Aynı çizgiyi tekrar yakalamalıyız” dedi

Milli arada eksikleri gidermek için çalışmalar yapan Aykut Kocaman'ın gündeminde hücuma çıkarken kaptırılan toplar var... Tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray derbisinde verdikleri pozisyonların büyük bölümünün bu hatalardan kaynaklandığını hatırlatıp, oyuncularını ikaz etti.



Taktik disiplin konusunda son haftalarda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kocaman, data ekibinin derlediği video görüntüleri oyunculara izleterek, hatalarını dile getiriyor. Ligin ilk yarısında seri yakaladıkları dönemlerde rakiplerine pozisyon şansı tanımayarak başarılı olduklarının altını çizen Kocaman, "Son 8 maçta da aynı grafiği yakalamalıyız" dedi.