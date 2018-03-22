Kaleyi göremesinler
İlk yarıda seri yakaladıkları dönemde rakiplerine ‘az pozisyon vererek’ başarılı olduklarını hatırlatan Aykut Kocaman, “Aynı çizgiyi tekrar yakalamalıyız” dedi
Taktik disiplin konusunda son haftalarda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kocaman, data ekibinin derlediği video görüntüleri oyunculara izleterek, hatalarını dile getiriyor. Ligin ilk yarısında seri yakaladıkları dönemlerde rakiplerine pozisyon şansı tanımayarak başarılı olduklarının altını çizen Kocaman, "Son 8 maçta da aynı grafiği yakalamalıyız" dedi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
-
F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
-
Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
-
"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
Kaleyi göremesinler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.