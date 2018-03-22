Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 27. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 27. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

    , hazırlıklar kapsamında yarın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda maç yapacak. 18.00'da başlayacak mücadele Fenerbahçe TV'den canlı olarak yayınlanacak.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:09
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