Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklar kapsamında yarın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda maç yapacak. 18.00'da başlayacak mücadele Fenerbahçe TV'den canlı olarak yayınlanacak.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:09
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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