F.Bahçe'de Vincent Janssen hasreti bitiyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe'de hasreti bitiyor

    F.Bahçe'de Vincent Janssen hasreti bitiyor

    'de, tam 4 aydır sakat olan ’in, 'in 27. haftasında oynanacak maçında 21 kişilik kadroya alınması bekleniyor.

    taraftarının hasretle beklediği Janssen'den müjdeli haber var... Hollandalı golcünün Kayseri deplasmanında 21 kişilik kadroya alınması planlanıyor. Ayak parmağında kemik ödemi oluşan ve 8 Aralık'taki maçından bu yana antrenmana dahi çıkamayan Janssen, bu hafta yeni bir kontrolden geçirilecek. Teknik heyetin beklentisi, Janssen'in milli ara sayesinde maçına kadar hazır hale gelmesi. Uzun süre ayakkabı dahi giyemeyen Janssen'in bu sıkıntıya rağmen salon çalışmalarını aksatmadan yerine getirdiği için fiziksel olarak çok büyük sıkıntısı olmadığı belirtildi.(Sabah)

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:27
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