F.Bahçe'de Vincent Janssen hasreti bitiyor
Fenerbahçe'de, tam 4 aydır sakat olan Vincent Janssen’in, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kayserispor maçında 21 kişilik kadroya alınması bekleniyor.
Fenerbahçe taraftarının hasretle beklediği Janssen'den müjdeli haber var... Hollandalı golcünün Kayseri deplasmanında 21 kişilik kadroya alınması planlanıyor. Ayak parmağında kemik ödemi oluşan ve 8 Aralık'taki Bursaspor maçından bu yana antrenmana dahi çıkamayan Janssen, bu hafta yeni bir kontrolden geçirilecek. Teknik heyetin beklentisi, Janssen'in milli ara sayesinde Kayserispor maçına kadar hazır hale gelmesi. Uzun süre ayakkabı dahi giyemeyen Janssen'in bu sıkıntıya rağmen salon çalışmalarını aksatmadan yerine getirdiği için fiziksel olarak çok büyük sıkıntısı olmadığı belirtildi.(Sabah)
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:27
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F.Bahçe'de Vincent Janssen hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
fbcan Fenerbahçe sağlık ekibi çok iyi çalışıyor maşallah nazar değmesin. Az daha tedaviye devam etseydiniz sezon bitseydi bi önce
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4 yıllık sözleşme istiyor
Toplam 4
Yorum
fbcan Volkan Türkiye'de yetişen en değerli kalecilerden ama Buffon Dünya'nın sayılı kalecilerinden biri. Buffon bile lafı abartılı olmuş
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 23
Yorum
Aslan İstatistik bazıları en çok şut çeken niye yok acaba !?
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