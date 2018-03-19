Şu maçı bile alamadınız’ – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Şu maçı bile alamadınız’

    Şu maçı bile alamadınız’

    Derbi maçta ’ı yenememeleri üzerine hayal kırıklığı yaşayan başkan , maç sonrası idari menajer Hasan Çetinkaya’yı arayarak sitemde bulundu

    Taraftarı önündeki 6 puanlık maçta G.Saray'la golsüz berabere kalan 'de, sonuca en çok üzülen isimlerin başında başkan vardı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Yıldırım'ın maçtan hemen sonra telefona sarıldığı, idari menajer Hasan Çetinkaya'yı arayarak sitem ettiği ortaya çıktı.

    HAKEMİ DE YENMELİYDİK
    Başka nın Çetinkaya'ya, "Kazanmak için daha ne olmalıydı bilmiyorum. Taraftarsa taraftar, destekse destek, primse pirim... Şu maçı bile kazanamadınız, daha ne diyeyim bilmiyorum! Beni bir kez daha çok üzdünüz. Ne yapsak olmuyor. Biz bu maçı hakeme rağmen almalıydık. Yazık, ayağımıza kadar gelen fırsatı tepiyoruz. Olacak iş değil" dediği öğrenildi

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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