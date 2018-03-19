Şu maçı bile alamadınız’
Derbi maçta Galatasaray’ı yenememeleri üzerine hayal kırıklığı yaşayan başkan Aziz Yıldırım, maç sonrası idari menajer Hasan Çetinkaya’yı arayarak sitemde bulundu
Taraftarı önündeki 6 puanlık maçta G.Saray'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de, sonuca en çok üzülen isimlerin başında başkan Aziz Yıldırım vardı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Yıldırım'ın maçtan hemen sonra telefona sarıldığı, idari menajer Hasan Çetinkaya'yı arayarak sitem ettiği ortaya çıktı.
HAKEMİ DE YENMELİYDİK
Başka nın Çetinkaya'ya, "Kazanmak için daha ne olmalıydı bilmiyorum. Taraftarsa taraftar, destekse destek, primse pirim... Şu maçı bile kazanamadınız, daha ne diyeyim bilmiyorum! Beni bir kez daha çok üzdünüz. Ne yapsak olmuyor. Biz bu maçı hakeme rağmen almalıydık. Yazık, ayağımıza kadar gelen fırsatı tepiyoruz. Olacak iş değil" dediği öğrenildi
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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