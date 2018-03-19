"Performansım iyi ama yedek kalıyorum" – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    "Performansım iyi ama yedek kalıyorum"

    "Performansım iyi ama yedek kalıyorum"

    Fenerbahçe'de yedek kalan , Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim performansı için, "Her ne kadar ocak ayından sonra oynama sürem azalmış olsa da 6 gol, 15 asistim var.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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