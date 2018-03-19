Nagatomo, planı bozdu – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , planı bozdu

    <a href="/index/nagatomo?id=3c934f1e-ad74-4729-82f7-c7b10c69a6d3" class="" rel="tag">Nagatomo</a>, planı bozdu

    'ın hedefi, üzerinden vurmaktı.

    'ın hedefi, üzerinden vurmaktı. F.Bahçe, Şener (80), Dirar (45) ve Valbuena'yla (16) sağ kanadı tam 141 kez kullandı, buna rağmen planı tutmadı. Japon sol bek, bariz bir hata yapmadı. Sağ bek Şener, 80 kezle sahanın en fazla topla oynayan ismi oldu.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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