UEFA’dan ziyaret – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    ’dan ziyaret

    UEFA’dan ziyaret
    ve TFF yetkilileri, Fenerbahçe 'nde bulunan Futbol Altyapı şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyette; UEFA Elit Futbolcu Gelişim Direktörü Jean Francois Domergue, UEFA Futbol Gelişim Danışmanı Dejan Stankovic ve TFF FIFA/UEFA Teknik Koordinatörü Cezmi Turhan yer aldı. Heyet; daha sonra tesisleri gezip Fenerbahçe U14'ün Ümraniye ile oynadığı maçı izledi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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