F.Bahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Spor Toto Süper Lig'de yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor.
Süper Lig'de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.
Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.
Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.
İKİ SEZONDA 13'TE 13
Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti.
SON 18 SEZONDAKİ PERFORMANS
Fenerbahçe'nin son 18 sezonda iç sahada yaptığı ilk 13 maçlık performansı şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|P
|2000-2001
|13
|13
|0
|0
|39
|2001-2002
|13
|11
|1
|1
|34
|2002-2003
|13
|9
|2
|2
|29
|2003-2004
|13
|10
|2
|1
|32
|2004-2005
|13
|13
|0
|0
|39
|2005-2006
|13
|9
|4
|0
|31
|2006-2007
|13
|10
|2
|1
|32
|2007-2008
|13
|10
|2
|1
|32
|2008-2009
|13
|9
|3
|1
|30
|2009-2010
|13
|10
|1
|2
|31
|2010-2011
|13
|11
|2
|0
|35
|2011-2012
|13
|10
|2
|0
|32
|2012-2013
|13
|8
|2
|3
|26
|2013-2014
|13
|11
|2
|0
|35
|2014-2015
|13
|10
|2
|1
|32
|2015-2016
|13
|11
|2
|0
|35
|2016-2017
|13
|6
|5
|2
|23
|2017-2018
|13
|7
|4
|2
|25
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:55
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ DÜN AKŞAM OYNANAN MAÇTA BU İKİ TAKIMIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLSAYDI O FAUL POZİSYONLARININ HEPSİNE SARI VERİRLERDİ AYIP AYIP !
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ AKŞAM HAKEM MAÇI DEĞİL TARAFLARI YÖNETİ ! RESMEN NE ŞİŞ NE KABAP DEDİ VE KORKUDAN İKİ TAKIMADA KART GÖSTERMEDİ KARŞILIKLI 2 KIRMIZI VARDI
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ HAKEMİN ELİNE DOKUNUYOR ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE CEZASI SARI KART OLMASI GEREKLİYDİ AMA O KARTI GÖSTERECEK YÜREK YOKTU HAKEMDE !
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