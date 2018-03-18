F.Bahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    F.Bahçe, 'de eski günlerini özlüyor

    F.Bahçe, <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de eski günlerini özlüyor

    Spor Toto 'de yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan , iç sahada eski günlerini özlüyor.

    'de geçen sezon teknik direktör yönetiminde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

    , yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

    Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.

    İKİ SEZONDA 13'TE 13
    , son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.

    Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

    Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında 'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti.

    SON 18 SEZONDAKİ PERFORMANS

    Fenerbahçe'nin son 18 sezonda iç sahada yaptığı ilk 13 maçlık performansı şöyle:

    Sezon O G B M P
    2000-2001 13 13 0 0 39
    2001-2002 13 11 1 1 34
    2002-2003 13 9 2 2 29
    2003-2004 13 10 2 1 32
    2004-2005 13 13 0 0 39
    2005-2006 13 9 4 0 31
    2006-2007 13 10 2 1 32
    2007-2008 13 10 2 1 32
    2008-2009 13 9 3 1 30
    2009-2010 13 10 1 2 31
    2010-2011 13 11 2 0 35
    2011-2012 13 10 2 0 32
    2012-2013 13 8 2 3 26
    2013-2014 13 11 2 0 35
    2014-2015 13 10 2 1 32
    2015-2016 13 11 2 0 35
    2016-2017 13 6 5 2 23
    2017-2018 13 7 4 2 25
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:55
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