Yıldırım seferberlik... – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Yıldırım seferberlik...

    Yıldırım seferberlik...

    Taraftar dünkü idmana gelip büyük destek verdi. Başkan da takımı yalnız bırakmadı. Yıldırım, “Size güveniyorum. Kazanacağız ve şampiyon olacağız” dedi

    , derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Son yapılan antrenmana gelen Sarı-Lacivertli taraftarlar tezahüratlarla futbolculara moral verirken, Başkan ve Asbaşkan idmanı takip etti.

    DERBİ ZATEN SİZİN İŞİNİZ!
    Kocaman ile bir süre görüştüğü bildiren Yıldırım, Sarı-Lacivertli futbolculara bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Size güvenim tam. Derbi sizin işiniz. Yarın (bugün) kazanacağız ve şampiyon olacağız" dedi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:43
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