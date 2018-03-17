İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    İşte 'ın odasına astığı derbi posteri!

    İşte <a href="/index/kocaman?id=e510f36b-a960-4358-bc80-78dccad653ce" class="" rel="tag">Kocaman</a>'ın odasına astığı derbi posteri!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2010-11 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve 0-0 biten maçtaki bir pozisyonu odasına poster yapıp asmıştı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:22
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