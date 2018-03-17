İşte F.Bahçe'nin G.Saray koreografisi! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    İşte F.Bahçe'nin G.Saray koreografisi!

    İşte F.Bahçe'nin G.Saray koreografisi!

    Fenerbahçe tribünleri de derbiye özel hazırlanıyor. Sarı lacivertli taraftarın G.Saray derbisi için hazırladıkları koreografi belli oldu.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:56
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