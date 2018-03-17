Fenerbahçe 2-1 Galatasaray – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    2-1

    Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

    ile arasında bugün oynanacak olan Süper Lig karşılaşmasından önce iki takımın U21 takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28'de 'la öne geçti: 1-0. 36'da sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

    48'de F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic Kanarya'yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe günün ilk derbisinden zaferle ayrıldı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:57
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