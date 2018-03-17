Aykut Kocaman'dan kadro açıklaması – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'dan kadro açıklaması

    Aykut Kocaman'dan kadro açıklaması

    'in 26. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.

    Kocaman, sahaya sürdüğü kadroya yönelik soruya "Siz, beni benden daha iyi tanıyorsunuz." ifadelerini kullanırken, "Kadro istikrarı önemli. Her teknik adam da buna dikkat etmeye çalışır. Ama bunun yanında rakibin durumu da önemli. Bugünkü kadro da rakibin zayıf yanlarından istifade etmeye yönelik bir durumu. Ancak bunun %100 başarıya ulaşması gibi bir şey söz konusu değil. Bugün çok önemli iki oyuncumuz yok ama umarım kağıt üstündeki düşüncemiz sahaya yansır." şeklinde cevap verdi.

    Derbilerin büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Kocaman, " maçını kazansaydık bize 3 puandan fazlasını getirecekti. Çünkü bu özgüven de getiriyor. Oyuncular bireysel ve grup anlamında daha yukarı çıkıyorlar. Bu nedenle bu tip derbi maçlarının değeri 3 puandan fazladır." şeklinde konuştu..

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:54
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