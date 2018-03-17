Aykut Kocaman'dan kadro açıklaması
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.
Kocaman, sahaya sürdüğü kadroya yönelik soruya "Siz, beni benden daha iyi tanıyorsunuz." ifadelerini kullanırken, "Kadro istikrarı önemli. Her teknik adam da buna dikkat etmeye çalışır. Ama bunun yanında rakibin durumu da önemli. Bugünkü kadro da rakibin zayıf yanlarından istifade etmeye yönelik bir durumu. Ancak bunun %100 başarıya ulaşması gibi bir şey söz konusu değil. Bugün çok önemli iki oyuncumuz yok ama umarım kağıt üstündeki düşüncemiz sahaya yansır." şeklinde cevap verdi.
Derbilerin büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Kocaman, "Beşiktaş maçını kazansaydık bize 3 puandan fazlasını getirecekti. Çünkü bu özgüven de getiriyor. Oyuncular bireysel ve grup anlamında daha yukarı çıkıyorlar. Bu nedenle bu tip derbi maçlarının değeri 3 puandan fazladır." şeklinde konuştu..
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:54
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Aykut Kocaman'dan kadro açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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