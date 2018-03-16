F.Bahçe, derbide Giuliano’ya güveniyor
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Giuliano oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.
Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:40
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''Yasak güç katar''
Toplam 2
Yorum
Can Hayatımda bu kadar dengesiz açıklamalar yapa adam görmedim. TS bir değil birkaç gömlek fazla geldi.
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Kurtarıcı Tekke
Toplam 1
Yorum
Kontra TRABZONSPOR'a hazırlanıyor. İnşallah FATİH'le çoook şampiyonluklar kazanacağız...
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 10
Yorum
CR7 Bak buna çok güldüm başkan. Allah iyiliğini versin. Esprili çocuk seniiii :) :)
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