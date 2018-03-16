F.Bahçe, derbide Giuliano’ya güveniyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    F.Bahçe, derbide ’ya güveniyor

    F.Bahçe, derbide Giuliano’ya güveniyor

    ’nin orta sahası oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.

    ile 'ın oynayacağı derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği 10 numara Giuliano sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Giuliano, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans göstererek takımının en golcü ismi oldu. Brezilyalının oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Giuliano'nun sakatlığından dolayı oynamadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:40
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