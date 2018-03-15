Galatasaray hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Galatasaray hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray hazırlıkları sürüyor

    , 'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladığı belirtildi.

    Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:16
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