Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladığı belirtildi.
Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:16
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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