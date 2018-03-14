Sakın derbiye yansıtma
Brezilya Milli Takımı’na çağrılmayan Giuliano moral olarak çöktü. Aykut Kocaman, kritik G.Saray maçı öncesi yıldız oyuncusunu terapiye aldı
Rusya'da yapılacak Dünya Kupası finallerine oynama hayali kuran Giuliano, önceki gün gelen haberle büyük şok yaşadı. Brezilya Milli Takımı'nın hocası Tite, Rusya ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna sarı-lacivertli yıldızı davet etmedi. Tite, Beşiktaşlı Talisca'yı ilk kez milli takıma alırken, Giuliano'yu es geçti. 27 yaşındaki yıldız büyük hayal kırıklığı yaşarken, Aykut Kocaman duruma el koydu. Sarı-lacivertli hoca, "Hemen umudunu yitirme, Dünya Kupası'na da kadar daha uzun süre var. Eminim ki kadroya seni de çağıracaklardır. Şimdilik bunları düşünme ve kendini Galatasaray maçına hazırla" diyerek oyuncusuna moral takviyesi yapıyor.
Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu olması beklenen Giuliano, milli takıma seçilememe şoku yaşıyor. Tüm takım, Brezilyalı yıldızın moralini yükseltmek için çaba sarf ediyor.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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