Sakın derbiye yansıtma – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Sakın derbiye yansıtma

    Sakın derbiye yansıtma

    Brezilya Milli Takımı’na çağrılmayan Giuliano moral olarak çöktü. , kritik G.Saray maçı öncesi yıldız oyuncusunu terapiye aldı

    'da yapılacak finallerine oynama hayali kuran Giuliano, önceki gün gelen haberle büyük şok yaşadı. Brezilya Milli Takımı'nın hocası Tite, Rusya ve ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna sarı-lacivertli yıldızı davet etmedi. Tite, Beşiktaşlı Talisca'yı ilk kez alırken, Giuliano'yu es geçti. 27 yaşındaki yıldız büyük hayal kırıklığı yaşarken, duruma el koydu. Sarı-lacivertli hoca, "Hemen umudunu yitirme, Dünya Kupası'na da kadar daha uzun süre var. Eminim ki kadroya seni de çağıracaklardır. Şimdilik bunları düşünme ve kendini maçına hazırla" diyerek oyuncusuna moral takviyesi yapıyor.

    'nin derbideki en büyük kozu olması beklenen Giuliano, milli takıma seçilememe şoku yaşıyor. Tüm takım, Brezilyalı yıldızın moralini yükseltmek için çaba sarf ediyor.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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