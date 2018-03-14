Gelenek bozulursa bir anlamı daha var – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gelenek bozulursa bir anlamı daha var

    Gelenek bozulursa bir anlamı daha var
    , 19 yıllık gelenek değişir ve 'de 'a yenilirse, bunun için de farklı bir anlamı olacak. Sarılacivertli çalıştırıcı, bu mağlubiyetle 2015-16 döneminde 'da sergilediği performansı da geçememiş olacak. Kocaman, o sezonun 26'ncı haftası sonunda yeşilbeyazlı ekiple 47 puan toplamıştı. Fenerbahçe, cumartesi günü derbiye kaybederse 47 puanda kalacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gelenek bozulursa bir anlamı daha var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN