Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    , derbi hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

    'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
    , hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:55
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