Fenerbahçe final four için sahada – Fotomaç – 14 Mart 2018
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HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
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    için sahada

    Fenerbahçe final four için sahada
    F.Bahçe Takımı, Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında, bugün Macar ekibi Sopron Basket'le karşılaşacak. Kanarya, deplasmandaki bu karşılaşmayı kazanması halinde 'e kalacak, aksi halde elenecek. Maç 20.00'de başlayacak. , deplasmandaki ilk maçı kazanmış, 'daki rövanşı ise kaybetmişti. YDÜ, ve Ekaterinburg, Dörtlü Final'e kalan diğer ekipler. Fenerbahçe turu geçerse üst üste 7. kez 'a çıkacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:50
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