Bülent Yıldırım favori – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Bülent Yıldırım favori
    Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını kimin yöneteceği büyük bir merakla bekleniyor. Öne çıkan isimse . Kulislerden sızan bilgilere göre, 'ın da az da olsa şansı var. MHK, geçtiğimiz hafta Bülent Yıldırım'a görev vermemişti.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:51
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