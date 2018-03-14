Josef ve Skrtel basının önünde – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ve Skrtel basının önünde

    Josef ve Skrtel basının önünde
    de Souza ve , bugün saat 14.30'da basının önüne çıkıp soruları yanıtlayacak. Teknik direktör , 15.00'teki antrenmanın ilk 30 dakikasını basın mensuplarına açacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:52
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